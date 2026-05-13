        Balıkesir'de "Yapay Zekanın İş Hayatına Etkileri" programı düzenlendi

        Balıkesir'de "Yapay Zekanın İş Hayatına Etkileri" programı düzenlendi

        Balıkesir'de, ticaret ve sanayi odalarının işbirliğinde düzenlenen programda, yapay zekanın iş dünyası ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri ele alındı.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Balıkesir Ticaret Odası (BATO) ve Balıkesir Sanayi Odası (BSO) tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe teknoloji yazarı Mehmet Serdar Kuzuloğlu konuşmacı olarak katıldı.

        Etkinlikte, yapay zekanın üretim süreçleri, istihdam, küresel ekonomi ve sosyal yaşamdaki dönüştürücü etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Teknolojinin sağladığı avantajların yanı sıra beraberinde getirdiği riskler ve şirketlerin gelecekteki dönüşüm süreçlerine dair bilgiler paylaşıldı.

        Programa, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, oda meclis üyeleri, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

        Etkinlik, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Göçmen kuşların yolculukları gecikti!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        Manyas Barajı'nda kapaklar açıldı, kanallara su verilmeye başlandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
        Burhaniye'de Filoğrafi kursundaki eserler ilgi gördü
        Ayvalık'ın kültürel mirası sergiyle gün yüzüne çıktı Rölöve, restorasyon ve...
        Balıkesir'de baca temizliği sırasında çıkan yangın söndürüldü
        Edremit Belediyesi engellilerin yanında Edremit Belediyesi engelleri dayanı...
