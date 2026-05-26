Batman'da bayram arifesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

Batman'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu. Kent merkezindeki Asri Mezarlık başta olmak üzere sabah saatlerinden itibaren mezarlıklara gelen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan vatandaşlar, duygusal anlar da yaşadı. Ziyaret nedeniyle mezarlıklar etrafında uzun araç kuyrukları oluştu.

