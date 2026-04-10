Batman'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

Batman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kudret Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.



Programa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, personel daire başkanları, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.



