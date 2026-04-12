Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Batman'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Batman'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Pazaryeri Mahallesi'nde, "Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hz. Muhammed" temasıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkçe ve Kürtçe ilahilerin seslendirildiği programda, salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in insanlığın rahmet rehberi olduğunu söyledi.
Göktaş, son günlerde Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde farklı dine mensup insanların İslam dinine geçişinde artış yaşandığını belirtti.
