        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Sason'da masa tenisi turnuvası yapıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Giriş: 12.04.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvaya 70 sporcu katıldı.

        Turnuvada, erkekler kategorisinde Emre Ertaş birinci, Cihan Atalay ikinci, Selami Arslan üçüncü ve Mehmet Çelik dördüncü oldu.

        Kadınlar kategorisinde ise Bahar Bayındır birinci, Esma Şahin ikinci ve Nursena Çelik üçüncü sırada yer aldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, turnuvaya yoğun katılım olduğunu belirterek, bütün sporcuları tebrik etti.

        Şahin, organizasyona destek veren Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Mehmet Orhan Edis ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

