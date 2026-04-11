        Batman'da emlak danışmanlarına eğitim verildi

        Batman Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda emlak danışmanlarına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 11.04.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, birlik olarak meslektaşlarının yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Emlak danışmanlığı mesleğinin halihazırda 5 Haziran 2018 tarihli yönetmelik kapsamında yürütüldüğünü ve bu yönetmeliğin bugüne kadar birkaç kez revize edildiğini ifade eden Akçam, mesleğe ilişkin yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu kaydetti.

        Düzenlemenin yasalaşmasıyla mesleğin daha sağlam bir yapıya kavuşacağını vurgulayan Akçam, şöyle konuştu:

        "Şu an 50 bine yakın bir üyesi olan büyük bir çatıyız. İnşallah yakın zamanda sizlerin de yaşadığı sorunları birlikte çözeceğiz ve rahat, güvenli bir çalışma ortamı ve iş ortamı oluşturacağız. Devletimiz hiçbir zaman yanımızdan eksik olmadı. Yakın dönemde de yasamızın çıkmasıyla bu işi gerçekten taçlandıracak noktaya getirip sonrasında 150 bin meslektaşın olduğu, ülkemizde güzel ve konforlu bir iş hayatı sağlayacağız."

        Batman Ticaret İl Müdürü Burak Nerse, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri ile emlak danışmanlarının katıldığı programda, taşınmaz ticareti, yetki belgesi, standart sözleşmeler, ilan doğrulama sistemi, cayma bedeli ve komisyon başlıklarında sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
