Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.



Kömürcü köyünde Çetin Ç. (52) ile H.O. (75) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada bıçaklanan Çetin Ç. ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli H.O, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

