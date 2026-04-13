        Batman'da çekicinin taşıdığı araçta 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çekicinin üzerindeki araçların birinde 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde durdurulan bir çekicinin üzerindeki araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda, bir araca gizlenmiş 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan çekici sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
        ABD Hürmüz'e abluka uygulayacak mı?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı

        Benzer Haberler

        Batman'da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
        Batman'da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu
        Batman'da nisan ortasında kar sürprizi
        Batman'da nisan ortasında kar sürprizi
        Ayşegül öğretmen, evinde ölü bulundu
        Ayşegül öğretmen, evinde ölü bulundu
        Gercüş'te genç öğretmen evinde ölü bulundu
        Gercüş'te genç öğretmen evinde ölü bulundu
        Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        TIR'ın taşıdığı cipin tabanında 24,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        TIR'ın taşıdığı cipin tabanında 24,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi