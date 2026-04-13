Batman'da haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir öğretmen evinde ölü bulundu.



Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Koçak Köyü Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni A.Y'den (35) haber alamayan mesai arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.



Bunun üzerine öğretmenin ikametine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Eve çilingir yardımıyla giren polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, A.Y'yi yerde hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

