Sason'da anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı
Batman'ın Sason ilçesinde Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
Sason İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Alparslan Anaokulu'nda eğitim gören çocuklara yönelik polislik mesleği tanıtım etkinliği düzenlendi.
Polislik mesleği ve görevlerinin anlatıldığı etkinlikte, güvenlik bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla trafik kuralları, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri ve yabancı kişilere karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.
Polis araçları ve telsiz kullanımının uygulamalı olarak tanıtıldığı etkinlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hangi durumlarda ve nasıl aranması gerektiği aktarıldı.
