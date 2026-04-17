        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Sason'da anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde Anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Sason İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Alparslan Anaokulu'nda eğitim gören çocuklara yönelik polislik mesleği tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Polislik mesleği ve görevlerinin anlatıldığı etkinlikte, güvenlik bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla trafik kuralları, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri ve yabancı kişilere karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

        Polis araçları ve telsiz kullanımının uygulamalı olarak tanıtıldığı etkinlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hangi durumlarda ve nasıl aranması gerektiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

