        Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı

        Bayburt'ta ihtiyaç sahiplerine yönelik "geçici giyim mağazası" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Vali Mustafa Eldivan, Genç Osman Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün sosyal hayatta son derece önemli olduğunu söyledi.


        Eldivan, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren bu tür çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız da dernek olarak ramazanda 2 milyon 500 bin kişiye dokunduklarını belirterek, "Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Bugün burada da bizlere emanet edilmiş malzemeleri gerçek sahiplerine ulaştırmak üzere toplandık." dedi.

        Yıldız, bir ay açık kalacak mağazadan 4 bin 500 kişinin yararlanacağını kaydetti.

        Mağazanın açılışına, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
