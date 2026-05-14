        Bayburt'taki Baksı Müzesi "Kapsam Dışı" sergisiyle kapılarını açtı

        Bayburt'taki Baksı Müzesi "Kapsam Dışı" sergisiyle kapılarını açtı

        Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde, yeni sezonda ​​​​​​​ressam İrfan Önürmen'in "Kapsam Dışı" sergisindeki yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Giriş: 14.05.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanatçının son dönem üretimlerini bir araya getiren sergi, Önürmen'in 2022 yılında New York'taki C24 Gallery'de açılan "Everyday Heroes" sergisinde ele aldığı temaları farklı katmanlar ve yeni biçimsel arayışlarla derinleştiriyor.

        "Film Noir" ve "Comics Noir" estetiğinden beslenen Önürmen, gündelik yaşamın sıradan anlarını anıtsal ve kahramansı bir dile dönüştürerek bireyin toplumsal bağlarını sorguluyor.

        "Kapsam Dışı" sergisi ise bu sorgulamayı daha ileri taşıyarak güç, iktidar ve bireyin kendini anlamlandırma çabası etrafında şekillenen yeni sorular ortaya koyuyor.

        Sergide yer alan işler sosyolojik bir zeminde gelişirken, aynı zamanda mistik, psikolojik ve örtük etnografik katmanlar içeriyor.

        Sergi, temmuz ayına kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
