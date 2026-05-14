Bayburt'taki Baksı Müzesi "Kapsam Dışı" sergisiyle kapılarını açtı

Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde, yeni sezonda ​​​​​​​ressam İrfan Önürmen'in "Kapsam Dışı" sergisindeki yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanatçının son dönem üretimlerini bir araya getiren sergi, Önürmen'in 2022 yılında New York'taki C24 Gallery'de açılan "Everyday Heroes" sergisinde ele aldığı temaları farklı katmanlar ve yeni biçimsel arayışlarla derinleştiriyor.



"Film Noir" ve "Comics Noir" estetiğinden beslenen Önürmen, gündelik yaşamın sıradan anlarını anıtsal ve kahramansı bir dile dönüştürerek bireyin toplumsal bağlarını sorguluyor.



"Kapsam Dışı" sergisi ise bu sorgulamayı daha ileri taşıyarak güç, iktidar ve bireyin kendini anlamlandırma çabası etrafında şekillenen yeni sorular ortaya koyuyor.



Sergide yer alan işler sosyolojik bir zeminde gelişirken, aynı zamanda mistik, psikolojik ve örtük etnografik katmanlar içeriyor.



Sergi, temmuz ayına kadar gezilebilecek.



