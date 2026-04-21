Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" düzenlenecek

Bayburt'un Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'nde üçüncü kez "Ütopya Atölyeleri" gerçekleştirilecek.



Müzeden yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek atölyeler, sanat öğrencileri ve yaratıcı üretim süreçlerine ilgi duyanları, Bayburt'un eşsiz coğrafyasında deneyimli sanatçılarla bir araya getirecek.



Müzenin ilham verici atmosferinde gerçekleştirilecek atölyelerde katılımcılara yoğun ve özgün bir deneyim sunulacak.



Çoruh Vadisi'nin çevrelediği sergi mekanları ve atölyeler, yalnızca birer çalışma alanı değil, usta sanatçılarla birlikte üretimin gerçekleştiği, fikir alışverişinin ve ortak düşünmenin ön plana çıktığı deneyim alanları sunuyor.



Çocuk atölyeleri için 9-13, yetişkin atölyeleri için 18 yaş üzerindeki katılımcılara, Baksı'nın huzurlu ortamında Baksı Konukevi'nde ağırlanarak sanatla iç içe, tam zamanlı bir üretim pratiğini deneyimleme fırsatı sunulacak.



Sibel Şengül, Elvan Ekren, Amelie Stoemer, Cabir Çobanoğlu, Ali Kazma, İrfan Önürmen ve Vahit Tuna rehberliğinde gerçekleştirilecek "Ütopya Atölyeleri" ile ilgili detaylı bilgiye, "http://baksi.org/tr/etkinlikler" internet adresinden ulaşılabilir.

