Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bayburt Haberleri Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" düzenlenecek

        Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" düzenlenecek

        Bayburt'un Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'nde üçüncü kez "Ütopya Atölyeleri" gerçekleştirilecek.

        Giriş: 21.04.2026 - 14:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzeden yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek atölyeler, sanat öğrencileri ve yaratıcı üretim süreçlerine ilgi duyanları, Bayburt'un eşsiz coğrafyasında deneyimli sanatçılarla bir araya getirecek.

        Müzenin ilham verici atmosferinde gerçekleştirilecek atölyelerde katılımcılara yoğun ve özgün bir deneyim sunulacak.

        Çoruh Vadisi'nin çevrelediği sergi mekanları ve atölyeler, yalnızca birer çalışma alanı değil, usta sanatçılarla birlikte üretimin gerçekleştiği, fikir alışverişinin ve ortak düşünmenin ön plana çıktığı deneyim alanları sunuyor.

        Çocuk atölyeleri için 9-13, yetişkin atölyeleri için 18 yaş üzerindeki katılımcılara, Baksı'nın huzurlu ortamında Baksı Konukevi'nde ağırlanarak sanatla iç içe, tam zamanlı bir üretim pratiğini deneyimleme fırsatı sunulacak.

        Sibel Şengül, Elvan Ekren, Amelie Stoemer, Cabir Çobanoğlu, Ali Kazma, İrfan Önürmen ve Vahit Tuna rehberliğinde gerçekleştirilecek "Ütopya Atölyeleri" ile ilgili detaylı bilgiye, "http://baksi.org/tr/etkinlikler" internet adresinden ulaşılabilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

