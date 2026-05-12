Bilecik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. U.Y'nin (17) kullandığı 11 SB 825 plakalı motosiklet, Selçik köyü mevkisinde tarlaya devrildi. Sürücü ve motosiklette bulunan K.K. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

