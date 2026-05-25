Bilecik'te kurban pazarında denetim yapıldı
Bilecik Belediyesi kurban pazarında denetim gerçekleştirdi.
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gebe ve damızlık hayvanların kesilmesinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ bölgesinde kurulan hayvan pazarında denetim yaptıklarını anlattı.
Yapılan denetimler ve kontroller hakkında bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:
"Hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları, gebelik testi, yaş tayinleri ve fizyolojik olarak yeterliliklerini kontrol ediyoruz. Ayrıca il dışından gelen hayvanların nakil belgesini alıyoruz. İçeriden getirilen küçükbaş hayvanların veteriner sağlık raporunu, büyükbaşlarda ise pasaportunu kontrol ediyoruz. Seyyar ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyoruz. Kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına izin vermiyoruz."
