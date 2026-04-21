Bilecik'te tır sürücüsü aracında ölü bulundu

Bilecik'te bir tır şoförü aracında ölü bulundu.



Vezirhan beldesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeki 42 BK 215 plakalı tırın sürücüsünün hareketsiz şekilde yattığını gören iş yeri çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, şoför Osman K'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.



Takograf molası için durduğu öğrenilen Osman K'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

