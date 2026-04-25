Pazaryeri'nde çocuklar şenlikte buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar bir araya geldi. Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar, porselen tabak üzerinde çeşitli resimler yaptı. Pamuk şekeri ve patlamış mısır stantlarının kurulduğu alanda çocuklara Türk bayrakları dağıtıldı. Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

