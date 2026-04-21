Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Pazaryeri'nde eski hükümet konağı sosyal yaşam alanına dönüştürülecek

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, eski hükümet konağı binası, belediyeye devredilerek sosyal yaşam alanına dönüştürülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağının ilçeye kazandırılması sürecini kararlılıkla takip ettiklerini belirtti.

        Eski hükümet konağının bulunduğu alanın da belediye envanterine dahil edildiğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Yeni hükümet konağı yatırım sürecini yoğun gayret ve kararlı takibimizle tamamladık. Bugün ise çarşı meydanımızı ve eski hükümet konağının bulunduğu alanı belediyemizin envanterine kazandırdık. Bu mutluluğu hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Eski hükümet konağının yıkılarak yerine yapılacak sosyal yaşam alanıyla ilçe merkezinde yeni bir cazibe noktası oluşturulması hedefleniyor."


        Tekin, projeye desteklerinden dolayı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te KAAN uygulaması için kritik değerlendirme toplantısı
        Bilecik'te KAAN uygulaması için kritik değerlendirme toplantısı
        Bilecikli sporcu Türkiye Judo Şampiyonu oldu
        Bilecikli sporcu Türkiye Judo Şampiyonu oldu
        Başkan Subaşı Kayıboyu Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi
        Başkan Subaşı Kayıboyu Mahallesi'ndeki çalışmaları inceledi
        Bilecikli sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
        Bilecikli sporcu Türkiye 3'üncüsü oldu
        BŞEÜ'de 'Springer Nature Yazar Semineri' düzenlendi
        BŞEÜ'de 'Springer Nature Yazar Semineri' düzenlendi
        Bilecikli sporcu Türkiye Şampiyonası biletini aldı
        Bilecikli sporcu Türkiye Şampiyonası biletini aldı