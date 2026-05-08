Pazaryeri'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, öğrencilerde trafik kurallarına uyma bilincinin artırılması ve güvenli ulaşım kültürünün oluşturulması amacıyla çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitimde, jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından öğrencilere yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.
Ayrıca trafik ekiplerinin görev sırasında kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.