Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl Valisi Çelik, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi

        Bingöl Valisi Çelik, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi

        Bingöl Valisi Cahit Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulunu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştü.

        Giriş: 20.04.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Vali Çelik, okul bahçesinde öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere hitap eden Çelik, okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

        Çelik, şöyle konuştu:


        "Mükemmel olmayı değil merhametli, insanlara, doğaya, hayvanlara iyi davranan insanlar olmayı hayatımızın merkezine almak zorundayız. Herkesin güçlü ve zayıf yönleri olabilir ama önemli olan iyi bir insan olabilmek. Benim de üç evladım var. Biri üniversitede, biri lisede, biri de ortaokulda okuyor. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Rabbim çevresine, ailesine, memleketine, arkadaşlarına iyi davranan, iyi olan insanlardan eylesin." dedi.


        Teknolojinin ciddi anlamda avantaj sağladığını ancak bunun toplumsal ilişkilere engel olmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Hem emniyetimiz hem jandarmamızla çocuklarımızın rahat, iyi bir şekilde öğrenim hayatlarına devam etmeleri konusunda gereken önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

        Vali Çelik daha sonra sınıflarda ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet etti, onlara kitap hediye etti.


        Öğretmenler odasında da öğretmenlerle görüşen Çelik, onlara gül verdi, talep ve görüşlerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

