Bingöl'de el sanatları sergisi açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler sergilendi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye bağlı Hacılar, Sudurağı, Halifan, Ciligöl, Boncukgöze, Devecik ve Kalencik köylerindeki kursiyerleri tarafından ürünler hazırlandı.
Kalencik köyü taziyeevinde Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve davetliler tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Bıçak ve davetliler sergiyi gezerek, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.
