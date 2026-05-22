Bingöl'de dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Van'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Bingöl’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

