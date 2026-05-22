Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de mayıs ayının son günlerinde 3 metrelik karla mücadele ediliyor

        Bingöl'de mayıs ayının son günlerinde 3 metrelik karla mücadele ediliyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Kuştepe mezrası yolunu ulaşıma açmak için mayıs ayının son günlerinde yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de mayıs ayının son günlerinde 3 metrelik karla mücadele ediliyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Kuştepe mezrası yolunu ulaşıma açmak için mayıs ayının son günlerinde yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

        Gençtavus köyüne bağlı Kuştepe mezrası yolu, vatandaşların kış aylarını kent ve ilçe merkezlerinde geçirmesi nedeniyle yılın yarısında ulaşıma kapalı kalıyor.

        Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte aylardır zorlu çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle karla kaplı yolları açmaya başladı.

        Yüksek rakımlı bölgelerde zorlu doğa koşullarında çalışma yürüten ekipler, yer yer 3 metreyi bulan karı temizleyerek evlerine dönmeye hazırlanan vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kar tünelleri arasında yol açma mesaisi sürüyor
        Bingöl'de kar tünelleri arasında yol açma mesaisi sürüyor
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Bingöl merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de "Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı" başladı
        Bingöl'de "Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı" başladı
        Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor
        Bingöl'de mayıs ayında karla mücadele sürüyor
        Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama
        Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele: 1 tutuklama
        Bingöl'de 330 bin sebze fidesi üreticilere dağıtıldı
        Bingöl'de 330 bin sebze fidesi üreticilere dağıtıldı