Bingöl'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.



Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 PN 712 plakalı otomobil ile 23 AES 894 plakalı motosiklet, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde ise 34 AYA 50 plakalı minibüs ile 36 AAT 092 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, yaralanan otomobildeki 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

