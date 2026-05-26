Bingöl'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 27 PN 712 plakalı otomobil ile 23 AES 894 plakalı motosiklet, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde ise 34 AYA 50 plakalı minibüs ile 36 AAT 092 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, yaralanan otomobildeki 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
