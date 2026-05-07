        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de kaybolan emekli öğretmenin cenazesine ulaşıldı

        Bingöl'de kaybolan emekli öğretmenin cenazesine ulaşıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmenin cenazesi derede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin'in (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde Haçapur Deresi'nde AFAD dalgıçları, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürdürüldü.

        Ekipler, Keskin'in cenazesine Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkisinde ulaştı.

        Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

