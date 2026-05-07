GÜNCELLEME - Bingöl'de derede bulunan emekli öğretmenin cenazesi defnedildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan emekli öğretmen Kutbettin Keskin toprağa verildi. Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin'in (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde Haçapur Deresi'nde AFAD dalgıçları, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürdürüldü. Ekipler, Keskin'in cenazesine Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkisinde ulaştı. Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kutbettin Keskin'in naaşı, hastane mescidinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki Bazmana Mezarlığı'nda defnedildi.

