        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Güroymaklı öğrenciler, İtalya'da yapay zeka eğitimine katıldı

        Güroymaklı öğrenciler, İtalya'da yapay zeka eğitimine katıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, öğretmenleri eşliğinde İtalya'da yapay zeka eğitimi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Okuldan bir grup öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Erasmus+ Okul Akreditasyonu kapsamında İtalya'nın Napoli kentine gitti.

        Giordani-Striano Okulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan öğrenciler, bir hafta yapay zeka eğitimi aldı.

        Öğrenciler, Pompei Antik Kenti ve Trevi Çeşmesi'ni gezerek farklı kültürleri tanıma imkanı buldu.

        Okul Müdürü Mehmet Bakır Aysoy, bu tür uluslararası projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

        Proje sorumlusu Okul Müdür Başyardımcısı Emrah Güntaç da erasmus projesinin öğrenciler için önemli kazanımlar sağladığını belirterek, öğrencilerin bu gezi sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis Eren Sanat Buluşmaları" etkinliği düzen...
        Bitlis'te 'Sanat Buluşmaları' etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        DSİ Şube Müdürü ve şoförü feci kazada hayatını kaybetti
        Tatvan'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı