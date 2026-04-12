        BAİBÜ Rektörü Yiğit, Mengen'de Tohum Ambarını ziyaret etti

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, ata tohumlarının korunmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü Tohum Ambarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Yiğit, Mengen ilçesinde Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi'nin kurduğu Tohum Ambarı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit, ata tohumlarının korunmasının önem taşıdığını kaydetti.

        Yiğit, bu alandaki girişimlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, üniversite olarak bilimsel ve yerel üretimi destekleyen projelere katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı.

        Ziyaret kapsamında anı defterini de imzalayan Yiğit, Tohum Ambarı çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

        Çiftçi'nin Yiğit'e tohum hediye ettiği ziyarette, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız ve Mengen Belediye Başkanı Vural Turan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bolu'da trafik polisleri denetimleri sıkılaştırdı
        Bolu'da trafik polisleri denetimleri sıkılaştırdı
        Sokak ortasında karısıyla kavga eden alkollü şahıs gözaltına alındı
        Sokak ortasında karısıyla kavga eden alkollü şahıs gözaltına alındı
        Vakfa yapılan bağışlarda kurbanların kesilmediği iddiası üzerine soruşturma...
        Vakfa yapılan bağışlarda kurbanların kesilmediği iddiası üzerine soruşturma...
        Prizde unutulan saç kurutma makinesi yangın çıkarttı, ekipler harekete geçt...
        Prizde unutulan saç kurutma makinesi yangın çıkarttı, ekipler harekete geçt...
        Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" protokolü imzalandı
        Bolu'da "6. Ulusal Aşçılık Kampı" protokolü imzalandı
        Bolu'da çiftçiler zirai don mesaisi yaptı
        Bolu'da çiftçiler zirai don mesaisi yaptı