Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin arttığı iş yerlerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 14:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin arttığı iş yerlerinde denetim yaptı.

        Bolu Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, denetimler kapsamında ekiplerin alışveriş merkezleri, yerel ve ulusal zincir marketler, kafe, lokanta, pastane, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmeler ile otogarlar, pazar yerleri ve toptancı halinde çalışma yaptığı ifade edildi.

        Paylaşımda, haksız fiyat artışı, raf ve kasa fiyat uyumu, fiyat etiketi mevzuatına uygunluk, yiyecek-içecek işletmelerindeki tarife ve fiyat listelerinin titizlikle incelendiği belirtildi.

        Yılın ilk 5 ayında 1650 işletmede 27 bin ürünün denetlendiği aktarılarak, vatandaşların ekonomik haklarının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve fırsatçılıkla mücadele amacıyla denetimlerin Kurban Bayramı öncesi, süresi ve yıl boyunca kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.


        - Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatı yapan araçlar denetlendi


        Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, hayvan sağlığının korunması ve kaçak/hastalıklı hayvan sevklerinin önlenmesi amacıyla yol kontrol denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

        İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri tarafından kolluk kuvvetleriyle yürütülen denetimlerde araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri, pasaportları, sevk belgeleri, veteriner sağlık raporları ve nakil şartlarının kontrol edildiği belirtilen açıklamada, denetimlerde hayvan refahı, araçların taşıma koşulları, temizlik ve dezenfeksiyon durumu ile hayvanların sağlık durumlarının incelendiği bildirildi.

        Açıklamada, hayvan hareketlerine yönelik yol kontrolleri ve denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"

        Benzer Haberler

        Öğrenciler Bolu Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu
        Öğrenciler Bolu Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu
        Bolu'da alternatif yollarda uzun araç kuyrukları oluştu
        Bolu'da alternatif yollarda uzun araç kuyrukları oluştu
        Bolu'da kurbanlık nakil araçları kontrol edildi
        Bolu'da kurbanlık nakil araçları kontrol edildi
        Bolu'da kurban pazarlarına yönelik denetim yapıldı
        Bolu'da kurban pazarlarına yönelik denetim yapıldı
        Bolu'da kurban bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi
        Bolu'da kurban bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi
        Bolu geçişinde bayram tatilinin ilk günü trafik yoğunluğu Otoyoldaki akıcı...
        Bolu geçişinde bayram tatilinin ilk günü trafik yoğunluğu Otoyoldaki akıcı...