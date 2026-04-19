Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 18:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dinçbudak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un genç bir takım olduğunu ifade ederek, "Burada bir sürpriz olmaması adına takımın analizini hafta içerisinde yaptık. Oyuncularım iyi mücadele gösterdi. Özellikle arkalara uzun toplarla, sürpriz koşularla golleri bulup rahatlamak istiyorduk. Bunu da oyuncularımız uyguladı. Skor olarak da 6-0 gibi net skorla maçı kazandık." diye konuştu.

        Dinçbudak, Boluspor'un takipçisi olan Serikspor'un maç kaybettiğini vurgulayarak, "Serikspor'un maç kaybetmesiyle birlikte Boluspor, hak ettiği 1. Lig'de gelecek sezon devam edecek. Bu benim için mutluluk verici." şeklinde konuştu.

        Bolusporun iniçli çıkışlı farklı süreçlerin yaşadığını anlatan Dinçbudak, "Play-off kovalama ortamı yakalamıştı. Yaşanan olumsuzluklar, farklı şeylerden sezonun sonunu maalesef biraz sıkıntılı geçirdik. Aynı ligde devam etmesi Boluspor adına olumlu bir şey. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.




        - Adana Demirspor cephesi

        Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise Boluspor'u tebrik ettiklerini, gençlerle birlikte kazasız belasız ligin bitmesini beklediklerini kaydetti.

        Gelecek sezon için gençlerle ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını anlatan Bozkurt, "Gençlerimizin durum değerlendirmesi yaparak gelecek sene neler yapabiliriz ona bakacağız." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

