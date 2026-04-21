        Bursa Haberleri "Bursa Tarım Kongresi" başladı

        Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu tarafından hazırlanan "Bursa Tarım Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre Merkezi'nde, "Bursa'da Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlığıyla gerçekleştirilen "Bursa Tarım Kongresi", BUÜ Ziraat Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenleniyor.

        Kongrenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, sanayi ve tarımın sürdürülebilir birlikteliğine BUSİAD'ın kurulduğu 1978'den beri önem verdiklerini bildirdi.

        Pandemi, küresel krizler ve savaşların, tarımsal üretimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Hatunoğlu, "Gıda güvenliği ve gıda güvencesi, ülkelerin bağımsızlığı kadar kritik bir konu haline gelmiştir." dedi.

        Hatunoğlu, BUSİAD olarak 2022 yılında "Tarım Yoksa Hayat Yok" diyerek kapsamlı bir tarım raporu yayımladıklarını hatırlatarak, "Ardından 'Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa' vizyonumuzu ortaya koyduk ve bugün bu kongreyle süreci daha ileri bir noktaya taşıyoruz. Bu vizyonun sürdürülebilirliği, güçlü ve dinamik bir insan kaynağıyla mümkündür. Bu kaynağın en kritik bileşeni gençlerdir." diye konuştu.

        Tarımın geleceğinin gençlerin elinde olduğunu vurgulayan Hatunoğlu, şöyle devam etti:

        "Gençler tarımdan kazanabileceklerini bilmeli, riskleri yönetilebilir bir ortamda bu sektöre adım atabilmeli, bilgi ve eğitimlerini katma değerli üretime dönüştürebilmelidir. Bu nedenle genç girişimciler için özel finansman modelleri, uygulamalı eğitimler ve erişilebilir tarım alanları gibi somut adımların hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Aynı şekilde kooperatifçilikten AR-GE'ye, teşvik sisteminden ihracat stratejilerine kadar tarımın tüm değer zincirinde bütüncül ve yapısal dönüşümlere ihtiyaç olduğunu biliyoruz."

        Hatunoğlu, sanayide önemli bir üretime sahip olan Bursa'nın aynı zamanda güçlü bir tarım ve gıda kenti olduğuna değinerek, "Bu potansiyeli koruyarak, dijital ve yeşil dönüşümü de içine alan yeni üretim hikayesi yazmamız gerektiğine inanıyoruz. Bilimle, teknolojiyle ve ortak akılla desteklenen bir tarım vizyonu, Bursa'yı çok daha güçlü rekabetçi bir noktaya taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.


        Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

        Bursa tarımının ele alınacağı ve iki gün sürecek kongrede sunulacak bildiriler kitap haline getirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Nilüfer'de atıl araziler bereketleniyor
        Nilüfer'de atıl araziler bereketleniyor
        TBMM Kupası'na Yıldırım damgası
        TBMM Kupası'na Yıldırım damgası
        OSB Ortaokulunda bin 100 öğrenciye İnegölspor forması dağıtıldı
        OSB Ortaokulunda bin 100 öğrenciye İnegölspor forması dağıtıldı
        Fiba CP'ye Hermes Creative Awards'tan 4 platin ödül
        Fiba CP'ye Hermes Creative Awards'tan 4 platin ödül
        Karacabey'de "Kitap Günleri" başlıyor
        Karacabey'de "Kitap Günleri" başlıyor
        Bursa-Ankara hızlı tren hattı rayları böyle görüntülendi Bursa'nın ulaşımın...
        Bursa-Ankara hızlı tren hattı rayları böyle görüntülendi Bursa'nın ulaşımın...