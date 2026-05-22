Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 22.05.2026 - 01:30
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden sonra jandarmadaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
