Bursa'da bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapılıyor

Bursa'da yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapıldığı duyuruldu.



Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve karların erimesi sonucu baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Doğancı, Nilüfer, Büyükorhan (Cuma), Çınarcık, Gölbaşı ve Boğazköy barajlarında kontrollü su salınımı yapıldığı aktarıldı.



Duyuruda, tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselme ihtimali nedeniyle vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.



Ayrıca vatandaşlardan baraj çevreleriyle dere ve akarsu yataklarından uzak durmaları istendi.



Akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

