Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapılıyor

        Bursa'da bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapılıyor

        Bursa'da yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapılıyor

        Bursa'da yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle bazı barajlarda kontrollü su salınımı yapıldığı duyuruldu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve karların erimesi sonucu baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Doğancı, Nilüfer, Büyükorhan (Cuma), Çınarcık, Gölbaşı ve Boğazköy barajlarında kontrollü su salınımı yapıldığı aktarıldı.

        Duyuruda, tahliye süreci ve akarsu yataklarında su seviyesinin yükselme ihtimali nedeniyle vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

        Ayrıca vatandaşlardan baraj çevreleriyle dere ve akarsu yataklarından uzak durmaları istendi.

        Akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı belirtilen açıklamada, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Bayram öncesi Bursa oto pazarında yoğunluk
        Bayram öncesi Bursa oto pazarında yoğunluk
        BUÜ'lü akademisyenlerin Avrupa Birliği proje başarısı
        BUÜ'lü akademisyenlerin Avrupa Birliği proje başarısı
        Modern hayat, vücudumuzun doğal savunmasını zayıflatıyor
        Modern hayat, vücudumuzun doğal savunmasını zayıflatıyor
        Bursa Büyükşehir, Kurban Bayramı'na hazır
        Bursa Büyükşehir, Kurban Bayramı'na hazır
        Merdivenlerden uçan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Merdivenlerden uçan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Uludağ Elektrik, dijital kanallarıyla bayramda da hizmette
        Uludağ Elektrik, dijital kanallarıyla bayramda da hizmette