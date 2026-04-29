Bursa'da kesilen ağacın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kesilen ağacın üzerine devrildiği kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kirazlı Mahallesi'nde Temel Kurt idaresindeki kamyonetin üzerine, seyir halinde olduğu sırada yol kenarında kesimi yapılan çam ağacı devrildi. Sürücü Temel Kurt araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin jandarma ekiplerine gözaltına alındığı bildirildi.

