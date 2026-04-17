        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da "okula saldırı yapılacağı" paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde "okula saldırı gerçekleştirileceği" yönünde sosyal medyadaki öğrenci gruplarında yaptığı paylaşımla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Sosyal medyadaki öğrenci gruplarında "Atatürk Lisesine saldırı yapılacağı ve katliam olacağı" şeklinde paylaşımda bulunulduğu ihbarı üzerine paylaşımı gerçekleştirdiği belirlenen 16 yaşındaki U.E.Ö, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalandı.

        Okul çantasındaki resim defterinde yapılan incelemede öğrencinin, "okulun güvenlik kulübesi, müdür lojmanı, spor salonu ve okul binasına ateş edilmesi ile el bombası atılması" resmini çizdiği belirlendi.

        Gözaltına alınan U.E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
