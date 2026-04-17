Bursa'da "okula saldırı yapılacağı" paylaşımıyla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde "okula saldırı gerçekleştirileceği" yönünde sosyal medyadaki öğrenci gruplarında yaptığı paylaşımla ilgili gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.



Sosyal medyadaki öğrenci gruplarında "Atatürk Lisesine saldırı yapılacağı ve katliam olacağı" şeklinde paylaşımda bulunulduğu ihbarı üzerine paylaşımı gerçekleştirdiği belirlenen 16 yaşındaki U.E.Ö, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince yakalandı.



Okul çantasındaki resim defterinde yapılan incelemede öğrencinin, "okulun güvenlik kulübesi, müdür lojmanı, spor salonu ve okul binasına ateş edilmesi ile el bombası atılması" resmini çizdiği belirlendi.



Gözaltına alınan U.E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

