        Bursa'da sulama göletine giren genç boğuldu

        Bursa'da sulama göletine giren genç boğuldu

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren genç boğularak hayatını kaybetti.

        Giriş: 27.05.2026 - 19:39 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla sulama göletine giren 19 yaşındaki Mustafa Çindan, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gölette arama yapan dalgıç polisleri, bir süre sonra gencin cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

