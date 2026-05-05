Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, şüphelilerin yüksek faizle borç verdiğini, borcunu ödeyemeyen kişileri ise darbedip ölümle tehdit ettiklerini ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.



Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere baskın yapıldı.



Operasyonda "tefecilik" ve "yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen B.B, M.T, V.E, S.B, H.B. ve B.A. gözaltına alındı.



İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfekle, çok sayıda senet ve 2 ajanda ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

