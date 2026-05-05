Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, şüphelilerin yüksek faizle borç verdiğini, borcunu ödeyemeyen kişileri ise darbedip ölümle tehdit ettiklerini ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

        Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere baskın yapıldı.

        Operasyonda "tefecilik" ve "yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen B.B, M.T, V.E, S.B, H.B. ve B.A. gözaltına alındı.

        İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfekle, çok sayıda senet ve 2 ajanda ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı

        Benzer Haberler

        Yıldırım'da Erguvan Bayramı coşkusu başlıyor
        Yıldırım'da Erguvan Bayramı coşkusu başlıyor
        Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 g...
        Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 g...
        Başkan Aydın Sırameşeler'de vatandaşın nabzını tuttu Osmangazi'den ortak ak...
        Başkan Aydın Sırameşeler'de vatandaşın nabzını tuttu Osmangazi'den ortak ak...
        Bursa'da "Nesiller Buluşuyor" projesi gençlerle yaşlıları bir araya getiriy...
        Bursa'da "Nesiller Buluşuyor" projesi gençlerle yaşlıları bir araya getiriy...
        İnegöl Belediyesi öğrencileri robot yarışmasına götürdü
        İnegöl Belediyesi öğrencileri robot yarışmasına götürdü
        Gemlik'te su kesintisi
        Gemlik'te su kesintisi