        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde unutulan ve içerisinde yaklaşık 3,5 milyon liralık altın bulunan çanta, sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:45 Güncelleme:
        İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

        Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

        Yaklaşık bir saat süren araştırma sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, sahiplerine teslim edildi.

        Çantayı alan karı-kocanın daha sonra otobüsle Erzurum'a hareket ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
