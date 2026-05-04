Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya menteşe imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya menteşeleri üreten bir imalathanede çıkan yangın söndürüldü.





Kırsal Edebey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya menteşe imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.





Yangına müdahale eden ekipler, yoğun çaba sonucu yangını söndürdü.



