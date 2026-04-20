Bursaspor'un şampiyonluğunu zirveye bayrak asarak kutladılar

Gürsu Arama Kurtarma (GÜRAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Bursaspor'un 1. Lig'e yükselmesini kutlamak için zirveye bayrak astı.



Gürsu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler Gürsu Ericek bölgesinde arama kurtarma operasyonu tatbikatı yaptı.



Tatbikat kapsamında kayalıklara sıkışan yaralıları kurtarma senaryosunu canlandıran ekipler, şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un bayrağını zirveye astı.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bursaspor aşkımız dağlarda. GÜRAK ve AKUT ekiplerimiz hafta sonu ilçemizde Ericek'te gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatları sırasında Bursaspor bayrağımızı da astılar. Bu gururu herkesle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

