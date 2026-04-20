Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale Hamidiye Tabyası 23 Nisan'da etkinliklere ev sahipliği yapacak

        Çanakkale Hamidiye Tabyası 23 Nisan'da etkinliklere ev sahipliği yapacak

        Çanakkale Hamidiye Tabyası, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan'da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Çanakkale Hamidiye Tabyası 23 Nisan'da etkinliklere ev sahipliği yapacak

        Çanakkale Hamidiye Tabyası, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan'da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Hamidiye Tabyası'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başlangıcının 111. yıl dönümünde her yıl olduğu gibi Tarihi Alan Başkanlığınca organize edilen törenlerde ülke içinden ve ülke dışından önemli sayıda misafiri Çanakkale'de ağırlayacaklarını söyledi.

        Mehmetçik'in 111 yıl önce bu topraklarda büyük bir zafere imza attığını ve Çanakkale'yi hem denizden hem karadan hem havadan hem de denizin altından geçilmez yaptığını ifade eden Kaşdemir, dünya durdukça bu büyük insanları unutmayacaklarını bu topraklardan haykıracaklarını dile getirdi.

        Kaşdemir, 20'den fazla ülkeden törenlere katılım olacağını, önce Türk tarafının ardından İngiltere, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda anıtlarında törenlerin düzenleneceğini hatırlattı.

        Bu topraklarda 111 yıl önce büyük bir savaşın yaşandığını anımsatan Kaşdemir, "Türkler haklı ve açık bir zafer kazandıktan sonra bu savaşın olduğu topraklar şimdi barışın, huzurun ve esenliğin diyarı." dedi.

        Çanakkale ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için törenler dışında da Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir takım etkinlikler yaptıklarını aktaran Kaşdemir, etkinliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

        "23 Nisan'da Hamidiye Tabyası'nda çok önemli etkinlikler olacak. 22 Nisan akşamı saat 20.30'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde herkesin çok yakından tanıdığı Turan Ethno grubu sahne alacak. Bayraklarımızla o etkinliğe katılacağız. 23 Nisan günü saat 14.30'da Hamidiye Tabyası'nda Turan Ethno açık havada sahne alacak. Saat 16.00'da da Türk Yıldızları gösterisi olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

