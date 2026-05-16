Çanakkale'de askeri gemiler ziyarete açılacak

Çanakkale'de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri gemilerin ziyarete açılacağı bildirildi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Türkeli" gemisinin Nara İskelesi'nde, "TCG Fırtına" gemisinin ise Bozcaada'da ziyarete açılacağı belirtildi. Açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretlerin saat 10.00-17.00 arasında yapılacağı, TCG Türkeli gemisini ziyaret edecek vatandaşların, Çanakkale Boğaz Komutanlığı ana kapısında oluşturulan toplanma alanından, mihmandar personel eşliğinde tahsis edilen araçlarla gemiye ulaştırılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.