Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri ÇOMÜ'de "Dijital Dünyada Kariyer ve Gelecek" programı düzenlendi

        ÇOMÜ'de "Dijital Dünyada Kariyer ve Gelecek" programı düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından "Dijital Dünyada Kariyer ve Gelecek" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ÇOMÜ'de "Dijital Dünyada Kariyer ve Gelecek" programı düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri tarafından "Dijital Dünyada Kariyer ve Gelecek" programı düzenlendi.

        Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında, ders sorumlusu Doç. Dr. Birol Akgül'ün planlaması ile hayata geçirilen etkinliğe Doç. Dr. Engin Çağlak, Praksis Media Kurucusu Özgün Çağlar Berkit, SYNAPS AI Kurucusu Tanju Öztürk ve SYNAPS AI Kurucu Ortağı Tuğçe Şen katıldı.

        Program, Doç. Dr. Engin Çağlak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

        Açılış konuşmalarının ardından söz alan konuklar, yapay zekanın sektörel ve akademik izdüşümlerini masaya yatırdı.

        Panelde ilk olarak medya sektöründeki dönüşüme odaklanan Özgün Çağlar Berkit, içerik üretiminde AI kullanımının sunduğu yeni fırsatları ve medya odaklı girişimciliğin önemini vurguladı.

        Tanju Öztürk ise yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki teknik yönelimlerini, veri stratejilerini ve bu alanda rekabet avantajı sağlamanın yollarını katılımcılara aktarırken, Tuğçe Şen de AI start-up ekosisteminde kadın girişimciliğinin rolüne ve iş süreçlerindeki otomasyonun verimliliğine değindi.

        Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Eceabat'ta zeytinyağı dolum atölyesi açıldı
        Eceabat'ta zeytinyağı dolum atölyesi açıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Gelibolu'da öğrenciler zeytin fidanı dikti
        Gelibolu'da öğrenciler zeytin fidanı dikti
        Çan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Çan'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Biga'da Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Biga'da Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Çiftçiler Gününde mevsimlik tarım işçileri unutulmadı
        Çiftçiler Gününde mevsimlik tarım işçileri unutulmadı