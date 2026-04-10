Çankırı'nın yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı
Giriş: 10.04.2026 - 14:37
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, öğleden sonra Şabanözü ilçesi ve kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı sonrası çatılar, araçların üzeri ve araziler beyaza büründü.
Kent merkezinde de kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri