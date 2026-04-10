Çankırı, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi

Çankırı, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam cezası" yasasına tepki gösterildi.



Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından cuma namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhinde slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Hüseyin Doğan, tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini söyledi.



Zalimlere karşı canla başla direneceklerini vurgulayan Doğan, "Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir. Açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail’in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. " ifadelerini kullandı.



Zulme imza atanların Hitler ile aynı akıbeti yaşayacağını dile getiren Doğan, "Gözü dönmüş (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her göz yaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır. Zalimler için cehennem daima yaşayacaktır." dedi.



Konuşmanın ardından dua edildi.



- Tokat



Tokat'ta Karşıyaka Camisi avlusunda Tokat Milli İrade Platformu tarafından Filistin’e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.



Basın açıklamasına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.



Katılımcılar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti.



- Kastamonu



Filistin'e Destek Platformu tarafından Nasrullah Meydanı'nda cuma namazının ardından basın açıklaması düzenlendi.



Platform adına açıklamayı okuyan Mert Aydın, akıl almaz bir dönem yaşandığını dile getirdi.



İnsanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını belirten Aydın, "Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konulan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır." diye konuştu.



Grup, açıklamanın ve dua edilmesinin ardından dağıldı.



- Amasya



Amasya'da Filistin'e Destek Platformu ve Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) tarafından İsrail protesto edildi.



Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi önünde cuma namazının ardından İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasası protesto edildi.



Açıklamayı yapan Amasya Genç İHH Başkanı Ali Yılmaz, ateşkesle son bulmayan ablukanın Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi şekilde kısıtladığını söyledi.



Gazze'de yaşanan soykırımın son bulmasını dileyen Yılmaz, İsrail'e tepki gösterdi.



Dua edilmesinin ardından katılımcılar dağıldı.



