Orta Kaymakamı ve Belediye Başkanı OSB'de yapımı süren gazoz fabrikası gezdi
Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ve Belediye Başkanı Ömer Bezci, Orta Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk fabrikası olan gazoz fabrikasında incelemelerde bulundu.
Kaymakam İnce ile beraberindekiler, fabrikanın ortaklarından Mustafa Can ve Aybars Şentürk tarafından bilgilendirildi.
Yapılan bilgilendirmede tesisin temmuz ayında ilk üretime başlamasının planlandığı ifade edildi.
Gazoz fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte yerel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.