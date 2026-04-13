Orta Kaymakamı ve Belediye Başkanı OSB'de yapımı süren gazoz fabrikası gezdi

Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ve Belediye Başkanı Ömer Bezci, Orta Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk fabrikası olan gazoz fabrikasında incelemelerde bulundu.



Kaymakam İnce ile beraberindekiler, fabrikanın ortaklarından Mustafa Can ve Aybars Şentürk tarafından bilgilendirildi.



Yapılan bilgilendirmede tesisin temmuz ayında ilk üretime başlamasının planlandığı ifade edildi.



Gazoz fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte yerel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.



