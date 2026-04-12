        Çankırı ve Kastamonu'da Filistin'e destek programları düzenlendi

        Çankırı'da, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"nı protesto etmek için araç konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği koordinesinde, düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Çarşamba Pazarı mevkisinde bir araya geldi.

        Burada grup adına basın açıklaması yapan Volkan Kavak, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Zulme karşı durmanın, sadece Müslümanların değil, vicdanı körelmemiş tüm insanların ortak mücadelesi olduğunu belirten Kavak, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İşgalci İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin’den Yemen’e, Lübnan’dan Suriye’ye ve son olarak İran’a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

        Filistin’de on yıllardır devam eden işgal ve ablukanın özellikle 7 Ekim 2023 sonrası süreçte tam anlamıyla bir soykırıma dönüştüğünü dile getiren Kavak, şu ifadeleri kullandı:

        "Sadece Müslümanlar olarak değil, dünya çapında vicdan sahibi tüm insanlarla bir olarak direnmeliyiz. Geçen yıl Akdeniz'de destansı bir mücadele veren Sumud Filosu böyle bir ortak direnişti. Sumud filosu şimdi yine, yeniden harekete geçmek üzere. Dünya çapında devam eden bir boykot hareketi var. Boykotta daha kararlı ve yaygın bir çaba içinde olmalıyız. Her türlü iletişim aracını kullanarak, insanlara ulaşmalı, Siyonizm’e karşı bilinç oluşturmalıyız. Günden güne daha fazla saldırganlaşan işgalci ve soykırımcı çeteye teslim olmamalıyız. İsrail'in hukuk tanımaz ve uslanmaz bu alçak tavrı karşısında tüm Müslüman liderler ve uluslararası kamuoyu harekete geçmelidir."

        Açıklamanın ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da "Mescid-i Aksa'ya Özgürlük" yürüyüşü düzenlendi.

        Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Kışla Parkı'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu
        Çankırı için zirai don uyarısı
        Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutla...
        Çankırı, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef...
        Çankırı'nın yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı
        Çankırı'da kar yağışı etkili oldu
