        Orta'da "Yaren Evi" açıldı

        Orta'da "Yaren Evi" düzenlenen törenle açıldı.

        Giriş: 13.04.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Orta Belediyesi Kültür Evi bünyesinde hazırlanan Yaren Evi'nin açılışı için tören düzenlendi.

        Programın açılışında konuşan Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, farklı köy ve beldelerden yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Orta Asya’dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip yaren geleneğinin ilçemizde yeniden canlandırılması son derece kıymetlidir. Bu kültür sayesinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de ilçede uzun yıllardır yapılamayan yaren geleneğini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 40 yıldır ilçemizde bu gelenek yaşatılmıyordu. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu kültürü yeniden ayağa kaldırmak için çalıştık. Çankırı Dernekler Federasyonu ve Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde bugün bu eseri ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

        Çankırı Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can da yaren geleneğinin Türk kültüründeki önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, Kalfat Gençlik Derneği tarafından yaren gösterisi sergilendi, Yaren Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Altın haftaya düşüşle başladı
        Altın haftaya düşüşle başladı
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galibi olmayan savaş
        Galibi olmayan savaş
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli adliyede
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli adliyede
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        "5 maçı kazanıp şampiyon olacağız"
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı

        Benzer Haberler

        Orta Kaymakamı ve Belediye Başkanı OSB'de yapımı süren gazoz fabrikası gezd...
        Orta Kaymakamı ve Belediye Başkanı OSB'de yapımı süren gazoz fabrikası gezd...
        Çankırı ve Kastamonu'da Filistin'e destek programları düzenlendi
        Çankırı ve Kastamonu'da Filistin'e destek programları düzenlendi
        Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu
        Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu
        Çankırı için zirai don uyarısı
        Çankırı için zirai don uyarısı
        Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutla...
        Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutla...
        Çankırı, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef...
        Çankırı, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef...