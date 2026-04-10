        Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutlandı

        Çankırı'nın Orta, Ilgaz, Korgun ve Çerkeş ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Giriş: 10.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amiri Başkomiser İbrahim Uçakcıoğlu tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından İlçe Emniyet Amiri ve beraberindeki polisler, Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce’yi makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

        Program kapsamında cuma namazı öncesinde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

        - Ilgaz

        Ilgaz ilçesinde Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orhan Balak tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Burada tebriklerin kabulünün ardından cuma namazının ardından Merkez Yeni Camisi'nde şehitler için mevlit okundu, Kale köyünde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        - Çerkeş

        Çerkeş ilçesinde Atatürk büstüne çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Hükümet Konağı bahçesindeki törenin ardından Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.

        Program kapsamında ilçe merkezinde polis araçlarıyla kortej geçişi yapıldı, protokol üyeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret etti.

        - Korgun

        Korgun'da Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Orhan Gazi Akın tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cuma namazı öncesi Korgun Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutulmasının ardından Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Orhan Gazi Akın, İlçe Müftüsü Murat Selci ve İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Akkuş, şehit komiser Veysel Çirişlioğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

