Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Ferdi G. (32) idaresindeki 37 FA 372 plakalı otomobil, Çankırı-Ankara kara yolu Hisarcıkkayı köyü kavşağı mevkisinde köy yolundan ana yola çıkan Mehmet Satılmış K. (64) yönetimindeki 06 CFB 64 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe T. (64) ve Vesile K. (62) yaralandı.



Sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

